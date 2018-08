Økolariet lukket på grund af brand

Turistattraktionen Økolariet er lukket i foreløbig 14 dage på grund af en brand fredag aften.

Økolariet skulle have åbnet klokken 10 lørdag formiddag, men røg- og sodskader efter en brand fredag aften er så omfattende, at Økolariet ikke kan åbne.

Det er noget rigtig lort. Der er kun brandskader i det ene rum, men der ligger et lag sod over alt i Økolariet, og her lugter af røg, så vi kan ikke åbne før tidligst om 14 dage. Niels Nørgaard, økolarieleder

- Det er noget rigtig lort. Der er kun brandskader i det ene rum, men der ligger et lag sod over alt i Økolariet, og her lugter af røg, så vi kan ikke åbne før tidligst om 14 dage, lyder det fra økolarieleder Niels Nørgaard.

Branden opstod fredag aften i en af Økolariets udstillinger. Formentlig var det en kortslutning i en elektrisk installation, der forestiller et træ, der var årsag til branden. Kortslutningen smeltede en del plastik i installationen, og der var kraftig røgudvikling.

- Det eneste vi kan glæde os over er, at branden trods alt skete efter lukketid og på et tidspunkt, hvor vi havde medarbejdere til stede, så de kunne alarmere brandvæsnet, lyder det fra Niels Nørgaard.

Indsatsleder hos Trekantbrand Bo Gøgsig bekæfter, at det var held i uheld, at der var ansatte på stedet, da branden brød ud.

- Hvis ikke man havde handlet hurtigt og korrekt, så kunne det have udviklet sig til en meget voldsom brand, sagde Bo Gøgsig til TV SYD fredag aften. Han roste personalet for at håndtere situationen korrekt ved blandt andet at lukke døre på stedet, alarmere brandvæsenet hurtigt og stå klar med informationer om lokalerne til brandfolkene på stedet.

- Branden blev begrænset til et enkelt lokale, hvor der opstod kraftig røg og høje temperaturer, fortalte Bo Gøgsig.

Skadeservice vil senere lørdag vurdere omfanget af skaderne, men indtil nu er vurderingen, at Økolariet ikke kan åbne før tidligst om 14 dage.



