Økologien stormer frem – Syd- og Sønderjylland ligger i top

Hver tiende danske landbrugshektar er nu økologisk dyrket. De 10,5 procent er rekord – og tallet er endnu højere i Syd- og Sønderjylland. Men dog langt fra nyt mål.

30 procent af landbruget og 30 procent af fødevareforbruget i Danmark skal være økologisk i 2030. Sådan lyder det nye, ambitiøse mål for Økologisk Landsforening.

- Vi har en drøm. En vision, hvor man tænker alle interesserne sammen. Men vi omstiller ikke et samfund fra en dag til en anden, siger formand for Økologisk Landsforening, Per Kølster, til TV SYD.

Der er nemlig stadig et godt stykke vej. Men de ambitiøse mål bunder i en konstant fremgang indenfor økologi. Nye tal fra Landbrugsstyrelsen viser, at hver tiende landbrugshektar nu er økologisk dyrket. Det tal har aldrig været større. 279.299 ha i 2018. Altså 10,5 procent.

I Syd- og Sønderjylland ligger vi øverst på listen. Her er 13,8 procent af det samlede produktionsareal økologisk. Det vækker glæde hos de sønderjyske landmænd, der er gået den økologiske vej.

- Når det er noget, som vi går og arbejder med til daglig, så synes jeg, at det er helt vildt flot, at det er blevet så højt, siger Andreas Barsøe, der er økologisk landmand i Haderslev.

Sammen med vennen Nikolaj Dalsgaard driver han tre gårde med 19.000 økologiske kyllinger, 180 stude og 400 ha. planteavl. Men succesen er ikke kommet af sig selv.

- Det er den største udfordring. Det kræver rigtig meget arbejde og rigtig meget tålmodighed, fortæller Nikolaj Dalsgaard.

Lige nu går det den rigtige vej for de to venner. Men de har deres forbehold.

- Vi er nødt til at kunne afsætte varerne til en fornuftig pris. Så det nytter ikke noget, at vi omlægger en masse dansk jord - og forbrugerne så eksempelvis køber sydamerikansk kød, uddyber Andreas Barsøe.

Økologisk Landsforening forklarer, at Syd- og Sønderjylland ligger i den økologiske top, fordi der blandt andet er mange store økologiske mælkeproduktioner og kornproduktion i området.

Fremdriften er både landsforening og landmænd glade for. Men hvis de ambitiøse mål skal nås, så kræver det et fortsat fokus på at ændre holdningen i befolkningen.

- Folk køber det, der er billigst. Så vi skal lægge flere værdier ind, og på den måde flytte markedet. Værdier som bidraget til klimaet, rent drikkevand, biodiversitet osv. Vi så det f.eks. med buræg, der nu – stort set – er forsvundet fra hylderne, forklarer Per Kølster fra Økologisk Landsforening.

Andreas Barsøe og Nikolaj Dalsgaard har haft stor fremgang siden begyndelsen i 2016. Men de to venner udvider ikke deres økologiske produktion lige nu.

- Det gør vi måske stille og roligt hen ad vejen. Men det er ikke sådan, at vi har en eller anden stor plan for den nærmeste fremtid, slutter Andreas Barsøe.