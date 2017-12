Øksesvinger blev blitzet to gange - nu kræves han fængslet

En 39-årig mand, der juleaftensdag truede en civil operatør i en af politiets fotovogne med en økse, blev blitzet to gange, inden han gik amok.

Læs også Bilist truer fotovogn med økse

Det var en 39-årig mand fra lokalområdet, der ifølge Syd- og Sønderjyllands Politi søndag gik amok og med en økse truede en civil operatør i en af politiets fotovogne, der var stillet op på Hellevadvej ved Rødekro.

Han blev anholdt i går eftermiddag og har tilbragt juleaften og -nat i arresten. Han bliver senere juledag fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Sønderborg siget for vold mod tjenestemand.

- Det var relativt let at finde frem til en 39-årige. Han blev nemlig fotograferet to gange på kort tid juleaftensdag, da han først ved Haderslev og siden ved Rødekro kørte forbi politiets fotovogne i høj fart. Også i Haderslev truede den 39-årige mand operatøren i fotovognen - dog uden økse, siger vagtchef Erik Lindholdt, Syd- og Sønderjyllands Politi, til TV SYD.