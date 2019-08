Ølsted Skole vil sprede glæde med ny skolesang

Skoleleder på Ølsted Skole, Lars Mikkelsen, ville have en sang, hans elever fra 0. til 6. klasse kunne relatere til – det fik han.

Fra mandag morgen synger eleverne på Ølsted Skole helt nye toner. Skolens leder Lars Mikkelsen har i samarbejde med musikalske komponister lavet en ny skolesang. Den bliver et supplement til de kendte fællessange, der allerede bliver sunget på skolen i dag.

- Livstræet og Hvor du sætter din fod er dejlige sange, men det er mere sange, som efterskoler synger. Jeg synes, der manglede en sang, som børn fra 0. til 6. klasse kunne relatere sig mere til, siger Lars Mikkelsen.

Han er ikke i tvivl om, at den nye skolesang bliver Ølsted Skoles helt egen sang.

At lave fejl er ok

Indholdet i den nye skolesang henvender sig til de yngre skolebørn, men også til lærerne og pædagogerne.

En lyst til at spørge og lege og øve med mod til at fejle og atter at prøve. Det er noget af sangen, som eleverne på Ølsted Skole skal synge. Budskabet er nemlig vigtigt, påpeger Lars Mikkelsen.

- Børn skal have mod til at gøre et forsøg, men også mod til at fejle. Til de professionelle er det en løftet pegefinger om, at der skal være respekt og empati mellem hinanden, fortæller han.

Skolesang til alle

Den nye skolesang er ikke kun relevant for Ølsted Skoles elever, men for alle skoleelever. Ikke kun i Danmark, men i hele verden, mener Lars Mikkelsen.

- Vi skal sætte os selv i perspektiv. Vi lever ikke kun i Danmark. Vi lever i verden, udtrykker Lars Mikkelsen.

Skolesangen er én blandt mange sange, der er i spil til den kommende nye udgave af Højskolesangbogen, der bliver udgivet i 2020. For Lars Mikkelsen vil det være med glædestårer og en stor begejstring, hvis det bliver en realitet.