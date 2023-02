Der er rigtig mange havørne i Syd- og Sønderjylland, særligt fordi vadehavet er et fantastisk sted for dem at boltre sig, siger Kim Skelmose, der er leder af DOF BirdLifes Projekt Ørn.



Dygtige ornitologer står klar ved 20 af landets bedste ørnelokaliteter for at hjælpe alle interesserede med at udpege ørnene og alle de andre fugle, der måtte komme forbi kikkerternes linser.

Hele seks af lokaliteterne er her i Syd- og Sønderjylland, og du kan se en liste over dem alle i artiklen herunder: