Østersfestival rydder ud i bestanden af østers i Vadehavet

Besøgende til Danmarks Østersfestival håndsamler, spiser og lærer om østers. Det giver en win-win situation for både de besøgende og Vadehavet, der har alt for mange østers boende.

Gummistøvlerne sørger for at den våde Vadehavsbund ikke giver våde tæer, mens hænderne samler østers op fra havbunden.

I dag lørdag begynder Danmarks Østersfestival, som i år bliver afholdt på Rømø. Idemanden bag festivalen, Povl Lønberg, mener, at de tre dage, som festivalen strækker sig over, kan give en hjælpende hånd til Vadehavets mange østers.

- Der ligger 72.000 tons østers, som er invasive, og dem skal vi have væk. Det kan vi gøre sammen med de mange besøgende, som kan komme ud og håndsamle østers fra verdensarven. Det er jo fantastisk, siger Povl Lønberg til TV SYD.

Her i Vandkantsdanmark er der også noget at byde på. Povl Lønberg, idemand bag Danmarks Østersfestival

Klimavenlig spise

Selvom det årelange arbejde for Povl Lønberg kulminerer i disse dage, glæder han sig over at vise østerserne og området frem til Danmarks Østersfestival.

- Vi skal have området på det gastronomiske verdenskort, og i disse klimatider gavner østers også, når snakken falder på, hvordan vi kan spare miljøet. Østers er en bæredygtig spise, og når vi har håndsamlet 7.000 øster til dette års festival, er det jo endnu mere bæredygtigt, siger idemanden.

De besøgende lærer ikke kun om den klimavenlige spise, men også at østers ikke bare er østers, da der findes mange forskellige slags i hele verden. Ifølge Povl Lønberg skal festivalen også få de besøgende ind i den forunderlige verden, som han mener, østersverdenen er.

Povl Lønberg smager på østers, som de besøgende til Danmarks Østerfestival selv kan håndsamle. Foto: Hans Lausten, TV SYD

Flere arbejdspladser

I 2016 blev festivalen afholdt for første gang på Fanø, men efter novovirus i østerserne er østersdagene rykket til Rømø.

Idemanden tvivler ikke på, at Danmarks Østersfestival fortsætter i mange år endnu, og der er helt klare planer for områdets lokale.

- Vi har planer om, at der i 2028 vil være 20 nye helårsarbejdspladser inden for gastronomi, indsamling af østers og turisme. Her i Vandkantsdanmark er der også noget at byde på, siger Povl Lønberg.

Danmarks Østersfestival finder sted fra i dag lørdag d. 12. oktober og frem til og med mandag d. 14. oktober. Hele programmet kan læses her.