Østersfestival til Rømø

Danmarks nyeste festival står i bløddyrenes tegn, nærmere bestemt østers. I Vadehavet ligger 72000 ton og venter på at blive spist. Det kan kun gå for langsomt.

Til oktober får Danmark en ny festival, Danmarks Østersfestival. Den skal finde sted langs hele Vestkysten fra Vadehavet til Limfjorden, men hovedvægten vil ligge på Rømø, hvor kåringen af årets østerskok vil finde sted. Der vil være mulighed for at samle, tilberede og smage østers.

- Vi er rigtigt glade for at få Østersfestivalen til Rømø og Tønder, siger Martin Iversen, formand for Rømø Tønder Turistforening.

- Der er et stort vækstpotentiale i østers med besøg, overnatninger og det hele, fortæller Martin Iversen.

Flere slags østers

Der er forskellige slags østers i de danske farvande, og der er samtidig stor forskel på smage, for østers tager smag efter deres omgivelser. De kan smage mere eller mindre sødt, mere eller mindre salt og så videre. Men for kokkene er det oplevelsen af at sanke sin egen mad direkte fra naturen, der er spændende.

- De her stjernekokke bliver som små børn, når de får grønne gummistøvler på og selv henter deres østers, fortæller Povl Lønborg fra Danmarks Østersfestival.

Det bekræfter Rasmus Lodahl fra Restaurant Ø i Havneby.

- For os er det vigtigt, at vi laver mad af lokale råvarer, østers, marsklam og så videre. Vores køkken er også fransk inspireret, og derfor passer østers rigtigt godt ind.

Det er godt for miljøet

At spise østers er også en god miljøgerning. Østersene i Vadehavet er for det meste Stillehavsøsters, der er en invasiv art, der truer de oprindelige, mindre europæiske østers og muslinger på livet.

Danmarks Østersfestival blev præsenteret i dag ved et pressemøde, hvor fiskeriminister Eva Kjer Hansen og Tønders borgmester Erik Frandsen var med.