Og vejret kort: Det blir regnvejr

Efter hede sommeruger er vejret nu tilbage i sit fugtige jeg.

Regnvejr.

Det er normalbilledet igen, efter at sommeruger på stribe opførte sig, som om de var fra et eller andet overophedet sted langt syd på. Nu har ugen endelig fået sig en augustspand vand og opfører sig igen som en, der føler sig hjemme. Vand ud over det hele. Her, der og mere eller mindre hele tiden.

Vi er tilbage i dansk normalsprog og taler igen om regn som en risiko, ikke som en mulighed. Den kommende uge bliver så ok-fugtig, at brandvæsnernes forbud mod afbrænding vil minde om noget fra der var engang.

Regn, regn, regn

Mandag aften og natten til tirsdag siger DMI mest skyet med stedvis regn eller byger, der kan være med torden. Tirsdag først skyet med regn eller byger, onsdag først mest skyet med stedvis regn, torsdag mest tørt med nogen eller en del sol, men om aftenen og natten en overgang med regn eller byger, måske med torden, fredag mest tørt med en del sol, men mulighed for lidt regn om natten og lørdag ustadigt vejr. Nu kender vi dig igen du danske sommer.

Ifølge DMI’s målinger faldt der søndag i gennemsnit 17 millimeter regn i Syd- og Sønderjylland, mandag forventer de fem millimeter, tirsdag en, onsdag to, torsdag 11, i alt 17 millimeter foruden søndagens første sytten.

Søndag eftermiddag stod TV SYDs fotograf Michael Nielsen og faldt i staver i ly for regnen i et busskur i Esbjerg. Se hans fugtige billeder øverst i artiklen her.

Tagrenderegn. Foto: Søren Vesterby