Han er netop fyldt 70 og spiller sin største filmrolle nogensinde

Lykønskningerne faldt som fluer på stribe, og Ole Sørensen var også selv godt tilfreds.

- Jeg klarede det meget godt. Som filmen skred frem, synes jeg, at jeg blev bedre til at flyde ind i sproget og selve fornemmelsen af, hvad det var for noget, siger han.

Dagen før premierens på 'Resten af livet' fyldte skuespilleren 70 år, men på trods af alderen, er det ikke for sent at få flere hovedroller, lyder det.

- Det er meget sent i min karriere, at jeg har fået så stor en rolle. Men man kan spille bedstefar i mange film endnu, siger han med et grin.