Olsen-junior skal bringe speedway-magien tilbage

Jacob Olsen overtager Vojens Speedway Center efter sin far, den legendariske Ole Olsen.

Lugten af methanol blandet med lyden fra 500 ccm og tusinder af tilskuere hører fortiden til på Vojens Speedway Center. Men det skal der nu laves om på.

Jacob Olsen er ny mand i chefstolen. Han har solgt sine fire cykelforretninger og vender tilbage til den sport, som han er flasket op med. Først som søn af sin legendariske far, den mangedobbelte verdensmester Ole Olsen, senere som professionel speedwaykører, dansk landstræner og senest som tv-kommentator.

Han har store ambitioner med Vojens Speedway Center, som han overtager forpagtningen af efter sin far.

- Jeg vil gerne i Superligaen med Vojens i 2020, og Vojens er jo vores nationale speedwaycenter, så jeg er stolt af at kunne bringe grand prix’et tilbage til Sønderjylland, siger Jacob Olsen til TV SYD. Han røber, at han har skrevet kontrakt om det danske grand prix de kommende tre år.

Han har også ambitioner om, at speedwaycenteret kan byde på andet end motorsport. Det kunne være koncerter eller andre former for kulturelle arrangementer.

Jacob Olsen overtager Vojens Speedway Center og vil renovere anlægget inden næste års store grand prix. Foto: Peter Elgaard, TV SYD

Sit eget aftryk

Hans far, Ole Olsen, grundlagde selv Vojens Speedway Center, mens han selv var på toppen af sin karriere. Hans livsværk åbnede for 43 år siden i 1975, da 38.000 tilskuere kom fra nær og fjern for at se åbningsløbet.

Med Jacob Olsens overtagelse af centeret, bliver det i familien. Han er opvokset med en berømt far, men er også opsat på at sætte sit eget aftryk på Vojens Speedway Center efter generationsskiftet.

- Det har altid betydet meget for mig, at folk skulle kende mig som Jacob og ikke som Oles søn. Jeg har gennem de seneste 14 år bevist, at jeg kan selv. Jeg har haft succes med mine cykelforretninger, og det er ikke far, der bare har foræret mig det hele, siger han.

Face lift til banen

Næste års Grand Prix finder sted den 7. september næste år. I 2014 var der sidst grand prix i Vojens, og året efter blev hold-VM afholdt på banen. Siden har banen internationalt set ligget stille.

Selvom der gennem tiderne har været afholdt adskillige verdensmesterskaber og grand prix’er, er det ved at være nogle år siden, der har været rigtig mange mennesker på anlægget. Det trænger i dag til en kærlig hånd med maling og andre opgraderinger.

Jacob Olsen overtager Vojens Speedway Center efter sin far, legendariske Ole Olsen (tv). Foto: Peter Elgaard, TV SYD

- Vi har et smukt anlæg og en verdensklasse bane her i Vojens. Det hele skal shines op, der skal males og gøres lidt lækkert. Strøm og vand skal også opgraderes, så vi kan samle så mange tilskuere, som vi håber på, fortæller 46-årige Jacob Olsen, der får sin daglige gang på banens kontor.

Han overtager fra nytår driften af speedwaycenteret gennem sit nye firma Speed1way.

- Selvfølgelig har jeg en masse planer og visioner, men jeg kan ikke røbe alle tingene nu. Det vil komme stille og roligt undervejs, siger Jacob Olsen, der selv har været professionel speedwaykører.

Han kørte for Coventry og Wolwerhampton i sine tre år i England i 90'erne, men opgav karrieren allerede som 23-årig.

- Jeg trak stikket i en ung alder, for jeg havde ikke lyst til at være en mellemklasse-kører. Samtidig kom jeg galt afsted med min hånd og fik også en maveinfektion, forklarer Jacob Olsen, der med sine 185 cm lå i den høje ende for en speedwaykører.

Hans ambitioner for speedway i Vojens er også høje. Første test bliver grand prix'et i september, hvor han regner med 15.-16.000 tilskuere på lægterne, når den næste verdensmester skal kåres.