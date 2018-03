Omfattende hærværk ved jobcenter

Alle biler på et jobcenters parkeringsplads blev udsat for hærværk i nat.

Der lå glasskår over alt på parkeringspladsen ved Jobcenter Aabenraa her til morgen. I nat har en eller flere ukendte gerningsmænd smadret ruder på alle jobcentrets biler.

Hærværket blev opdaget af nogle af de ansatte tirsdag morgen.

- Det er frygteligt irriterende. Vi har heldigvis overvågningsbilleder, som politiet kan se på, fortæller Nikolaj Stage Jensen, kontorleder ved Jobcenter Aabenraa, til TV SYD.

”Det har aldrig været så omfattende”

Jobcenter Aabenraa har flere gange været udsat for hærværk. Der er blevet ridset i bilerne og slået ruder ind på nogle af bilerne. Men det har altid været i begrænset omfang, siger kontorleder Nikolaj Stage Jensen.

- Det har aldrig været så omfattende som dette, tilføjer han.

Hærværk mod biler i p-hus

Hærværket ved Jobcenter Aabenraa kommer få dage efter omfattende hærværk mod biler et andet sted i Aabenraa. Natten til søndag blev en række biler udsat for hærværk i et parkeringshus på Madevej.

Her var der ikke videoovervågning.

