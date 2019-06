Kæmpe rykind: Omkring 40.000 så på krudt og kugler

Anslået 40.000 mennesker tog søndag imod forsvarets invitation om at komme helt tæt på krudt, kugler og kanoner.

Folk er vilde med at komme tæt på soldater og alt deres udstyr.

Ifølge forsvaret tog omkring 40.000 mennesker søndag imod invitationen om at komme til Kallesmærsk Hede nord for Blåvand, hvor de blandt andet kunne se soldaterne skyde med skarpladte våben og se både det nyeste udstyr, blandt andet Leopard 2 kampvogne, og det fra gamle dage som far brugte, dengang han var i trøjen.

Det er godt, de åbner op. Bo Villumsen, Phd-studerende, Esbjerg

Her fortæller presseofficer Henrik Vej Kastrupsen, hvorfor forsvaret slår dørene op:

Publikum kunne også møde repræsentanter for Livgarden, Garderhusarregimentet og Hjemmeværnet og de oplevede Nyborg Fæstnings- og Saluteringslaug, som flere gange affyrede laugets gamle kanon.

Bo Villumsen, Phd-studerende fra Esbjerg, var en af de mange gæster i dag. Her er hans mening om dagen på heden:

Ud over at vise sig fra sin pæne side er det også forsvarets intention med dagen at få flere til at overveje et job i det danske forsvar.

Læs også Søndag kom folk tæt på, da forsvaret skød med skarpt