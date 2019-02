Danfoss: Omsætningen er øget med to milliarder

Danfoss havde fremgang i 2018, hvor de nåede en omsætning på 45,5 milliarder kroner. Det er fem procent højere end året før.

Danfoss har igen i år leveret vækst i sine økonomiske resultater. Koncernens omsætning er vokset med lige over to milliarder kroner.

Det viser Danfoss’ årsregnskab, som de har offentliggjort torsdag formiddag.

Væksten var mest markant på markederne i Nordamerika, Europa og Kina. Det var især Danfoss Power Solutions, der står for fremstilling og elektriske systemer og komponenter, der blandt andet anvendes i landbrugsmaskiner, som leverede et stærk år. Det skriver Danfoss i deres pressemeddelelse.

Det samlede overskud på bundlinjen har ikke ændret sig meget. Overskuddet er steget med omkring 150 millioner og ligger samlet på 3,45 milliarder kroner. Det svarer til en stigning på fire procent i forhold til årsrapporten fra 2017.

Koncernchef og CEO i Danfoss, Kim Fausing, fortæller, at de fortsat vinder markedsandele. Foto: Casper Dalhoff/Scanpix

"Det er andet år i træk, at Danfoss leverer stærk vækst. Vi fortsætter med at vinde markedsandele, hvilket primært skyldes, at vi høster frugten af vores målrettede arbejde med strategiske vækstinitiativer og investeringer i førende teknologier. Derudover er vores løsninger relevante i forhold til flere stærke globale megatrends såsom den stigende elektrificering, urbanisering og klimaforandringer. Disse trends driver en voksende efterspørgsel på mere intelligente og bæredygtige løsninger, og det gør Danfoss mere relevant end nogensinde før," siger koncernchef og CEO Kim Fausing, i pressemeddelelsen.

Danfoss forventer i 2019, at selskabet vil udbygge eller fastholde sin markedsandel.