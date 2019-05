Omstridt skole viser nye lokaler frem

Trods flotte nye lokaler er mange forældre på Fjordskolen fortsat bekymrede for deres udsatte børns fremtid.

Henrik Skøtt Iversen er godt tilfreds med de lokaler, han ser, når han går gennem gange og klasseværelser i Fjordskolens nye hjemsted i Kruså.

Lyse klasseværelser, masser af udenomsarealer, husgerningslokaler og sågar et fysiklokale. Alt lever op til de forventninger, man kan stille til den nye skole.

Mandag viste Fjordskolen – som i dag ligger i Aabenraa – sine næsten færdigrenoverede og nybyggede lokaler frem. Efter sommerferien skal den ombyggede Kruså Skole danne ramme for Fjordskolens 240 elever og 170 ansatte.

- Jeg synes, resultatet er rigtig flot, når man er indenfor. Der måtte dog godt være brugt en anelse på at shine skolen op udefra. Det ville have givet et godt indtryk af hele skolen. Lige nu skal du indenfor for at få oplevelsen af, at det er en fantastisk skole, der kommer til at være her, siger Henrik Skøtt Iversen til TV SYD.

Forældre fortsat bekymrede

Henrik Skøtt Iversen sidder i Fjordskolens skolebestyrelse, og selvom han er godt tilfreds med resultatet af den 70 millioner kroner dyre ombygning af den gamle Kruså Skole, så sidder bekymringen for, hvilke konsekvenser flytningen af skolen kan få for en lang række af skolens elever - herunder hans egen søn - lige under overfladen.

Fjordskolen er her ikke nødvendigvis for at lære børnene regning og matematik, men for at sætte dem i stand til at kunne klare sig i livet fremover. Det er ikke alle, der skal ud og have et arbejde, men de skal kunne klare sig selv. Det er det vigtigste. Henrik Skøtt Iversen, medlem af skolebestyrelsen, Fjordskolen, Aabenraa

Fjordskolen har 240 elever med blandt andet autisme, multiple funktionsnedsættelser og generelle indlæringsvanskeligheder, og for nogle af dem betyder en flytning ikke det store. Det er børn og unge, der er så hårdt ramt af multiple funktionsnedsættelser, at de ikke kan forventes selv at skulle klare sig selv.

Men for de børn og unge, som gerne skulle komme ud og få et selvstændigt liv, er det ifølge forældrene en anden sag.

Skal finde penge til transport

Frygten for, at en flytning vil påvirke de sårbare unge - for eksempel autisterne - så de ikke kommer til at kunne klare sig selv, var en væsentlig årsag til, at en lang række forældre længe protesterede mod og modarbejdede Aabenraa Kommunes beslutning om at flytte Fjordskolen fra den indre by i Aabenraa til en nedlagt skole ved Kruså.

- Min søn bliver lige nøjagtigt en af dem, der kan blive påvirket af flytningen. Han går i 6. klasse lige nu og skal i 7. klasse næste år. Allerede om tre år skulle han gerne kunne klare sig selv i bymiljøet – og det bliver nok dér, udfordringerne begynder, fordi de måske ikke har lært nok om bymiljøet, når skolen ikke længere ligger midt i byen. Det er der, hvor vi som skolebestyrelse skal ind og finde ud af, hvordan kan vi understøtte skolen i, at de får det lært. Det er sådan set det vigtigste for skolen - at få børnene lært at klare sig selv, siger Henrik Skøtt Iversen til TV SYD.

Vi er nødt til som skolebestyrelse at finde ud af, hvordan vi finansierer, at børn som min egen søn kan komme ind til en by og møde caféer, banker og alt det andet, de har brug for at blive fortrolige med. Henrik Skøtt Iversen, medlem af skolebestyrelsen, Fjordskolen, Aabenraa

Skolens leder, Jens Boddum, erkender overfor TV SYD, at der - trods de fine lokaler - venter en udfordring forude, når skolens personale skal finde ud af, hvordan man kan bruge Kruså i uddannelsen af de udsatte unge.

Men ifølge Henrik Skøtt Iversen har Kruså næppe det, der skal til, for at klæde de unge på til selv at kunne klare sig en dag.

Der er ifølge Henrik Skøtt Iversen ikke penge på skolens budget til at dække udgifter til transport.