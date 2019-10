Afspærringer på omstridt vej fjernet i nat

pdateret med oplysninger om Vejens Kommunes informationer om mulig tidspunkt for Skovgårdsvejs officielle genåbning

Landmand Martin Lund Madsen oplyser torsdag morgen til TV SYD, at han har fået vejens afspærringer i form af hamballer og sand er fjernet i nattens løb.

- Afspærringen er fjernet i nat og mere har jeg egentlig ikke at føje til, siger Martin Lund Madsen torsdag morgen til TV SYD.

Tilbage står dog fortsat afspærringerne, som Vejen Kommune har sat op. Det konstaterer TV SYDs fotograf, da hun kort før klokken 08 nåede frem til Skovgårdsvej.

Vejen Kommune skal torsdag formiddag besigtige Skovgårdsvej for at sikre, at vejen er sikker og i orden.

- Der er en række formelle ting, der nu skal gøres. Politiet skal også ind over, inden vi kan åbne vejen for trafik. Vi håber, at det kan ske meget hurtigt - men der kan gå nogle dage, siger Vejens borgmester Egon Fræhr, (V), til TV SYD.

Martin Lund Madsen har ladet halmballer og sand fjerne i nattens løb efter, at han onsdag accepterede Vejdirektoratets afgørelse, og derfor ikke vil forsøge at gå rettens vej for at få ændret sagens udfald.

- Det krænker min retsbevidsthed, at Vejen Kommune nægter at følge højesteretsdommen og i stedet bruger millioner af skattekroner til advokater for at finde en anden paragraf i systemet, som nu giver medhold hos Vejdirektoratet. Jeg må konstatere, at borgere i Danmark ikke har en chance mod systemet, selv ikke, hvis man får medhold i Højesteret. Derfor vælger jeg nu at stoppe sagen, så jeg igen kan koncentrere mig om at drive mit landbrug, sagde Martin Lund Madsen onsdag.

Skovgårdsvej, der er markeret med rød, er nu genåbnet. Foto: Lasse Lund Hansen, TV SYD