Vejdirektoratet giver Vejen Kommune ret: Omstridt vej skal genåbne

Vejen Kommune har handlet efter bogen, og derfor opretholder Vejdirektoratet Vejen Kommunes beslutning om ekspropriationen af Skovgårdsvej.

Skovgårdsvej blev sidste år erklæret ulovlig af Højesteret, da lodsejer Martin Lund Madsen bragte ekspropriationen for retten. Herefter spærrede han vejen med halmballer.

- Det har været en lang proces, og vi er glade for, at vejen nu åbnes igen. Ikke mindst af hensyn til borgerne i Askov, som har været hårdt ramt af den tunge trafik gennem byen, men også af hensyn til Vejen Kommunes infrastruktur, siger borgmester Egon Fræhr i en pressemeddelelse.

Korrekt ekspropriation

Banedanmark og Vejen Kommune eksproprierede området efter elektrificeringsloven, men denne ekspropriation var ulovlig, afgjorde Højesteret sidste år.

Læs også Forstå striden om Skovgårdsvej

Vejen Kommune har sidenhen eksproprieret efter vejloven, hvilket Vejdirektoratet nu har godkendt.

Det er muligt for Martin Lund Madsen at bringe Vejdirektoratets afgørelse for en domstol.

Martin Lund Madsen ønsker ikke at kommentere dagens afgørelse.

Skovgårdsvej, der er markeret med rødt, skal genåbnes efter dagens afgørelse fra Vejdirektoratet. Foto: Lasse Lund Hansen, TV SYD