Omstridt vognmand forlader transportorganisation

Direktør Karsten Beier fra Kurt Beier Transport A/S har torsdag aften meddelt ITD, at virksomheden med øjeblikkelig virkning har meldt sig ud af brancheorganisationen.

Karsten Beier har truffet beslutningen af hensyn til øvrige kollegaer i branchen, da han ikke ønsker, at den verserende pressebevågenhed skal ligge andre vognmænd til last eller skade branchens og organisationens omdømme.

Brancheorganisationen ITD havde indkaldt Karsten Beier til et møde torsdag eftermiddag for at høre Karstens Beiers fremstilling af sagen, hvorefter ITD’s bestyrelse ville tage stilling til, om det mangeårige medlem skulle ekskluderes.

Det bliver imidlertid ikke tilfældet, da Karsten Beier selv valgte at stoppe medlemsskabet af ITD.

- Vi har i dag haft møde med Karsten Beier, hvor han har meddelt, at han per d.d. ønsker at ophøre medlemsskabet af ITD. Den beslutning har vi i organisationen taget til efterretning, siger bestyrelsesformand for ITD Gert Jakobsen ifølge organisationens hjemmeside.

Jørn-Henrik Carstens, Chef, Politisk afdeling, ITD Foto: Chris Birkekær Pedersen, TV SYD

Jørn-Henrik Carstens, Chef, Politisk afdeling, ITD, sagde tidligere torsdag til TV SYD at de chaufførforhold, som er kommet frem i pressen de seneste dage, tager transportorganisationen stærkt afstand fra.

- Det er ikke rimelige forhold for en chauffør. Når det er sagt, så illustrerer det med al tydelighed at det kalder på nogle fælleseuropæiske regler, som der også arbejdes på, og det støtter vi også kraftigt op om at der kommer styr på det her, siger Jørn-Henrik Carstens, Chef, Politisk afdeling, ITD, til TV SYD.