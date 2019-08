Hjerterytterne samler 100.000 ind: Ondt i røven er ok, når det er for et godt formål

21 cykelryttere skal over de næste fire dage samle penge ind til Hjerteforeningen og Børnehjertefonden.

Fire dage, små 500 kilometer, 21 ryttere og et par nye hjerteklapper, det er opskriften på en sponsorcykeltur for Hjerterytterne i Esbjerg.

Rytterne samler penge ind til Hjerteforeningen og Børnehjertefonden, og allerede inden rytterne satte sig i sadlen i morges, var der en del penge i kassen.

- Det er en fantastisk fornemmelse. At man er holdkaptajn for sådan nogle glade ryttere, får en masse gode oplevelser, og at man så endda kan samle penge ind til et godt formål, siger Hans Peter Fyhn, holdkaptajn for Hjerterytterne i Esbjerg.

Holdets sponsorer har doneret næsten 100.000 kroner inden afgang.

Hjerteproblemer tæt inde på livet

Hans Peter Fyhn har selv haft hjerteflimmer, men han er ikke den eneste på holdet, der har haft problemer med hjertet. Kjeld Iversen på 48 år kører også med, og han har fået skiftet sine hjerteklapper fire gange, men nu var det tid til at få luftet hjulbenene igen.

- Det bliver en dejlig oplevelse at komme ud og cykle igen. Jeg havde aldrig troet på, at jeg ville komme så langt, men med lidt vilje og gåpåmod kan det godt lade sig gøre, siger Kjeld Iversen.

I forbindelse med sine hjerteproblemer har han været igennem tre forskningsprogrammer, så han ved, at de penge, Hjerterytterne i Esbjerg indsamler, går til et godt formål.

Ove Kristensen og Kjeld Iversen har selv kæmpet med hjerteproblemer. Nu cykler de for andre hjertepatienter. Foto: Christian Kallenbach, TV SYD

Hjerteryttere hjælper hjertepatienter

Mens Kjeld Iversen skal suse afsted på sin jernhest, så vil 62-årige Ove Kristensen være at finde på et sæde bag et rat i en servicevogn.

Han har haft en hjerteklap, der sad løs, og derfor er han endnu ikke klar til at komme frem ved hjælp af egen benkraft, men for ham handler det bare om at være med og være en del af hjerteflokken.

- Jeg glæder mig allermest til det sammenhold, der er - selvfølgelig bliver det noget andet i år, når jeg ikke kan cykle, men jeg vil stadig føle mig som en del af turen, siger Ove Kristensen.

For ham betyder det rigtig meget at kunne give lidt videre til andre.

- Det er da kanon, at man som hjerterytter kan gå ind og hjælpe en anden hjertepatient, siger Ove Kristensen.