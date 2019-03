Onsdagens overblik: Sådan bliver dagen

Onsdag får Esbjerg en spritny luksusbiograf. Der er galla-åbning i aften kl. 19 i den nye biograf, der ligger i indkøbscentret Broen midt i Esbjerg.

Lalandia i Billund indvier badelandets hidtil hurtigste rutsjebane.

Sydøstjyllands Politi efterlyser en 56-årig dement mand, der forlod Plejecentret Bakkegården på Teglgårdsvej i Vejle sidst på eftermiddagen tirsdag. Politiet opfordrer onsdag morgen folk i området til at tjekke udhuse, garager og kældre for at se, om den 56-årige demente mand skulle opholde sig der.

Ud over den sædvanlige myldretrafiks kø-dannelser og langsom trafikafvikling, så er der onsdag morgen ingen meldinger om større trafikale problemer på vejene eller med offentlig transport.

Du kan altid tjekke biltrafikken på trafikinfo.dk, busruter på Sydtrafik og Midttrafik og tog hos DSB og Arriva.

Onsdagsvejret begynder skyet med regn af og til, men i løbet af dagen nogen opklaring med lidt eller nogen sol mod nord og øst. Temperaturer mellem otte og 12 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest.

Tak, fordi du læste med.

Med venlig hilsen

Ernst Møller