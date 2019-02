Onsdagens overblik: Sådan bliver dagen

Legos årsregnskab offentliggøres i dag klokken 10.30. Alle venter spændt på, hvorvidt tilbagegangen fra 2017 er vendt eller fortsætter. Niels B. Christiansen tiltrådte som ny direktør i Lego den 10. august 2017.

Hvis du sætter pris på et godt genbrugsfund, så skal du i dag tage mod Sønderborg. Klokken 11.00 åbner Røde Kors deres største butik i Syd- og Sønderjylland.

I Vejle åbner i dag en ny kulturhøjskole for unge. Højskolen får navnet ”Den Lave Højskole” og er stiftet i et samarbejde mellem Vejle Bibliotek, Ungehuset Værket og Ungdomspræsteriet. Højskolen er for unge mellem 15 og 25 år, og den vil byde på workshops, og en gang om måneden vil der være gratis foredrag. Højskolens første taler er Anders Lund Madsen, der i aften klokken 17.00 vil fortælle om nutidens pres og omverdenens forventninger. Læs mere om initiativet her.

Syd- og Sønderjyllands Politi måtte tirsdag aften rykke ud til Storegade i Varde, da en person havde hørt et skud i området. Efterforskningen og afhøring af anmelder viste imidlertid, at der slet ikke har været nogen skudepisode, og derfor er vedkommende nu blevet sigtet for falsk anmeldelse, oplyser politiet.

Trafikken glider på vejene, men som vanligt er der tæt trafik i morgentimerne, så hold afstand og hold farten nede i den disede morgenstund.

Du kan altid tjekke biltrafikken på trafikinfo.dk, busruter på Sydtrafik og Midttrafik og tog hos DSB og Arriva.

[html_embed:"{\"custom_markup\":\"%3Cimg%20src=%22https://www2.tvsyd.dk/external/artikelheadings/vejr.jpg%22%20style=%22%2...\"}"]

HTML Embed

Vejret i dag fortsætter med dis og tåge, men i løbet af eftermiddagen vil der komme sol, og temperaturerne vil komme op mellem 10 og 13 grader. Ved kysterne vil det dog blive lidt køligere. Vinden vil komme svag til jævn fra vest.

Tak, fordi du læste med.

Med venlig hilsen

Charlotte Sølvsten