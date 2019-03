Onsdagens overblik: Sådan bliver dagen

I dag fortsætter retssagen om forældreparret fra Vejen, der er tiltalt for mishandling af deres fire børn gennem flere år. Det foregår i Retten i Esbjerg, hvor dagens retsmøde er for lukkede døre. Ifølge BT vil der blive fremvist videoafhøring af et af de tre børn, der skal vidne.

Skoleelevernes naturfagsmaraton er nået til Als. Her skal 400 elever med Danfoss som vært lege og lære under Danmarks største konkurrence i naturfag. Det er elever fra 5. og 6. klasse, der er inviteret i håbet om, at de får større interesse for teknik og teknologi.

Tirsdag aften har været travl for politifolkene hos Syd- og Sønderjyllands Politi. Hele seks personer er standset med enten narko eller spiritus i blodet. Tre personer er sigtet for narkokørsel, og tre personer er sigtet for spirituskørsel. To af de tre, der sigtes for spirituskørsel, blev taget i forbindelse med færdselsuheld.

Trafikken glider denne morgen uden forsinkelser på de syd- og sønderjyske veje. Trafikken er som vanligt tæt mellem klokken 07 og 08 - især på E45 og E20, så kør forsigtigt.

Husk, at du altid kan tjekke biltrafikken på trafikinfo.dk, busruter på Sydtrafik og Midttrafik og tog hos DSB og Arriva.

Først på dagen kommer solen lidt frem, men regnen vil tage over med start i sydvest. Vinden bliver let til frisk fra syd og sydøst. Sidst på dagen vil der være hård vind ved Vadehavet. Temperaturen når op mellem fem og syv grader.

Tak, fordi du læste med.

Med venlig hilsen

Charlotte Sølvsten