Onsdagens overblik: Sådan bliver dagen

klokken ti i formiddag ventes regeringen at præsentere en ny plan for infrastruktur i hele Danmark med forventelige investringer for over 100 mia. kr. Planerne kan bl.a. betyde en ny hærvejsmotorvej fra Haderslev til Billund og en udbygningen af motorvejsstrækningen E20 mellem Kolding og Vejle.

I denne uge er det hjerneuge, og der sættes fokus på hjernen mange steder. Blandt andet i Kolding hvor der i aften er arrangeret et foredrag om hjernerystelser med neuropsykolog Dorte Jacobsen. Det er arrangeret af Anne Munch, der selv har fået en længerevarende hjernerystelse, efter hun ved et uheld slog hovedet op i et skab. Nu har hun sat sig for at gøre noget godt for andre i samme situation. Læs mere om Anne Much på TV SYD.

Turister i Horsens kan fra i dag læse i en turistguide lavet af 100 procent bæredygtige materialer. VelkomstGuide 2019 er et såkaldt "Cradle-to-Cradle"-certificeret produkt, hvilket betyder, at tryksagen er så ren, at den kan plantes i haven og indgå som kompost i det naturlige økosystem. Trykfarverne er plantebaserede, og papir er fra bæredygtigt skovbrug og bionedbrydeligt.

Kunstmuseet Trapholt i Kolding er kendt for kunst, design og kunsthåndværk, men i dag lægger museet i samarbejde med Jazz6000 hus til en musikoplevelse med den berømte saxofonist og jazzpioner Evan Parker, den dansk-argentinske guitarist Mark Solborg og den danske trommeslager Peter Bruun. Koncerten er klokken 19 på Trapholt.

Nattens regnskyl har efterladt en del vand på kørebanerne, så Syd- og Sønderjyllands Politi opfordrer til opmærksom kørsel. Husk, at du altid kan tjekke biltrafikken på trafikinfo.dk, busruter på Sydtrafik og Midttrafik og tog hos DSB og Arriva.

Efter regn kommer sol..., sådan bliver det dog ikke onsdag, hvor der kommer byger de fleste steder, der lokalt kan være med hagl eller slud, og kun med lidt sol ind i mellem, hvis man er heldig. Temperatur omkring syv grader. Langs vestkysten kan der komme kraftige vindstød.

