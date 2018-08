Op ad bakke for historiske racere

95 smukke sportsvogne og historiske racere drønede søndag op ad bakke i ræset Munkebjerg Hillclimb.

Den er lav, let, åben og nogenlunde lige så komfortabel som et badekar uden vand. Sådan beskriver det britiske blad Classic & Sportscar sportsvognen Lotus Seven.

Ikke desto mindre er det sådan én, Mads Nygaard fra Vejle kører i til dagens motorræs Munkebjerg Hillclimb. Her kører deltagerne fra Vejle Fjord op ad bakken til Munkebjerg Hotel.

Mads Nygaard fra Vejle med sin Lotus Seven-sportsvogn. Foto: Michael Nielsen, TV SYD.

- Det er en vanvittig krævende vej at køre op ad. Alle sving ser nemme ud, når man kommer hen til dem, men vejen drejer hele tiden mere end man tror, så det er krævende at få den rigtige linje gennem svinget, siger pressechef for Munkebjerg Hillclimb Michael Eisenberg.

Alligevel er Mads Nygaard helt klar på at tage turen i sin Lotus Seven Serie 1 fra 1960.

- Det er super sjovt! Munkebjerg er en af de bedste strækninger, vi har at køre på. Det giver et sus at få lov at køre til grænsen, som man ikke kan på almindelig vej, siger Mads Nygaard fra Vejle.

Munkebjerg Hillclimb er et non profit motorsportsarrrangement i Foreningen Historisk Motorsport.