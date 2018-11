Opbakning til chauffører: Filippinske kvinder kom på besøg med kage og tøj

Kage, tøj og opmuntrende ord. Det havde fem filippinske kvinder fra Næstved med, da de besøgte de filippinske chauffører, som har boet i en lejr i Padborg.

Vognmandsfirmaet Kurt Beier Transport bliver i øjeblikket undersøgt af politiet i Danmark for at bryde loven om menneskehandel.

Det sker, efter at Fagbladet 3F har afsløret, at firmaet gennem længere tid har haft chauffører fra især Filippinerne boende under tvivlsomme forhold i en lejr i Padborg.

Vi forstår slet ikke, at det her kan finde sted i det Danmark, som vi kender. Imelda Mikkelsen, Næstved

Lige nu venter 22 filippinske chauffører fra lejren på, hvad der skal ske med dem. Fredag fik de sig dog en glædelig overraskelse, da de fik besøg af fem kvinder fra Næstved. Det skriver Fagbladet 3F.

- Jeg blev så ked af det, da jeg så i pressen, hvor dårligt vores landsmænd er blevet behandlet. Så vi var fem veninder, der besluttede at besøge dem og vise dem vores støtte, siger Imelda Mikkelsen til fagbladet.

De fem kvinder havde udover støtte også kage og tøj med.

- Det er en dejlig fornemmelse, at vi nu har vist, at vi bekymrer os om dem. De er langt væk hjemmefra og savner deres familier, så de blev glade for vores besøg, siger Imelda Mikkelsen.

Dybt rystede

De 22 filippinske og fire srilankanske lastbilchauffører boede under tvivlsomme forhold i lejren i Padborg og kørte ifølge Fagbladet 3F lastbil for transportfirmaet Kurt Beier Transport for ned til 15 kroner i timen.

Imelda Mikkelsen og hendes fire veninder er dybt rystede over sagen, og de fortæller, at det gør ondt i hjertet at høre om de grusomme forhold.

- Vi har alle boet i Danmark i mange år og forstår slet ikke, at det her kan finde sted i det Danmark, som vi kender, siger Imelda Mikkelsen.