Opbevarede våben for bandemedlem – nu skal 22-årig i fængsel

En ung mand fra Esbjerg opbevarede våben for et bandemedlem. Det koster ham en fængselsstraf.

En 22-årig mand fra Esbjerg er idømt to års fængsel ved Retten i Esbjerg.

Han er dømt for ulovlig opbevaring af våben og dermed en overtrædelse af straffelovens paragraf 192 a.

Den unge mand opbevarede en automatriffel med skarp ammunition på sin bopæl. Han opbevarede riflen for et medlem af en de grupperinger, der er blandet ind bandekonflikten i Esbjerg. Han nægter sig skyldig.

- Politiet har de seneste måneder efterforsket intensivt for at få slået ned på bandekonflikten i Esbjerg. Og med dommen sender vi et klart signal om, at det er strafbart at bistå bandemedlemmer med ulovlige aktiviteter, siger Tine Krarup Pedersen, der er anklagerfuldmægtig ved Syd- og Sønderjyllands Politi.