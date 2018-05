Opdateret: En alvorligt kvæstet ved buggy-ulykke på Rømø

En 14-årig dreng er i kritisk, men stabil tilstand, efter at en buggy med fire unge forulykkede på stranden på Rømø lørdag eftermiddag.

Den tysk indregistrerede buggy blev ført af den 14-årige drengs 18-årige storesøster, da ulykken skete.

Der var i alt fire unge på buggyen, da den forulykkede. To af de unge blev slynget af buggyen og slap for skader ved uheldet, mens den 18-årige kvinde brækkede et håndled.

Værst gik ulykken ud over en 14-årig dreng, som formentligt er kommet ind under buggyen, da den væltede. Ifølge Politiet er den 14-åriges tilstand lørdag aften kritisk men stabil. Han blev efter ulykken fløjet til Odense universitetshospital i ambulancehelikopter.

- Hans 18-årige storesøster er naturligvis dybt berørt af situationen, siger vagtchef Erik Lindholdt ved Syd- og Sønderjyllands Politi til TV SYD.

Politiet kan endnu ikke oplyse, hvordan ulykken skete, men fortæller, at der ikke har været alkohol involveret. De pårørende er underrettet om ulykken.