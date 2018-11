Operation Dagsværk på efterskole

10 gymnasieelever hjalp i dag med til at bygge scenen op på Teaterefterskolen i Hoptrup.

Nanna Meyer og 9 af hendes kammerater fra Aabenraa Statsskole hjalp i dag med til at sætte scenen op på teaterefterskolen i Hoptrup. Deres dagsløn donerer de til Operation Dagsværk, der i år sender penge til unge med problemer i Grønland.

Jeg kan lettere forholde mig til det, når det handler om grønlandske unge. Nanna Meyer, gymnasieelev, Aabenraa

- I år er det nogle problematikker, jeg lettere kan sætte mig ind i, siger Nanna Meyer, gymnasieelev, Aabenraa Statsskole. Sidste år var de unge i slummen i Bangladesh, og det føltes ikke så tæt på.

Egentlig kunne skolens egne elever godt have klaret opgaverne, men Forstander Ken Petersen kan godt lide ideen.

- Jeg kan godt lide ideen om at unge arbejder for andre unge, og er det også vigtigt, at vores egne elever ved, at der er noget, der hedder Operation Dagsværk.

De 10 gymnasieelever arbejder tilsammen 3500 kroner til unge på Grønland.