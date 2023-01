- Det er jo stærkt, når de skriver, at deres personale er utrygge ved at gå på arbejde. Det ville de ikke skrive, uden at der var dokumentation for det, siger han.



Ifølge ham kan en af løsningerne på problemerne i psykiatrien i Region Syddanmark være, at man som minimum får lavet en pulje, så vikarforbruget kan øges på den korte bane.