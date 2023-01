Opråb: Vikarudgifter på himmelflugt

Det er med til at presse økonomien i psykiatrien i regionen. Og til at presse personalet i psykiatrien. De må løbe hurtigere for at dække det faglige tab, der kommer med vikarerne.

Eller som der står i sagsbehandlingen til politikerne i regionsrådet, der behandlede sagen ved sidste møde:

De eksterne vikarer får højere lønninger og bidrager i mindre grad til at sikre den gode patientbehandling og udvikling af sundhedsvæsenet. Mange eksterne vikarer kan også påvirke det faste personale i forhold til trivsel og arbejdsmiljø.

Nu vil politikerne have vendt udviklingen og halvere vikarudgifterne.