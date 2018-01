Oprydning vil koste 40 millioner

Nu kan oprydningen efter kæmpebranden på Fredericia Havn endelig komme i gang. Forurenet jord skal fjernes og grundvandet skal renses

Nu kan oprydningen på Fredericia Havn efter storbranden i februar 2016 endelig komme i gang. Fredericia Dagblad skriver, at virksomhederne - Dan Gødning og Nagra - ikke har gjort indsigelser mod kommunens påbud om at rydde op.

Sådan så det ud under branden. Nu skal der rydes op.

Konkret skal der fjernes tusindvis af kubikmeter jord i området, og der skal etableres boringer, hvorfra det nitratforurenede grundvand skal pumpes op og renses.

Ifølge Fredericia Dagblad vil rensningen af området komme til at koste omkring 40 millioner kroner - og det bliver nødvendigt at pumpe grundvand op i op mod 15 år, før grænseværdierne er på et acceptabelt niveau.

Ved branden i februar 2016 kollapsede flere tanke med det resultat, at flere tusinde tons gødning og palmeolie flød ud i området og ned i havnebassinet.

Den endelig plan for oprydningen ventes ifølge avisen godkendt af kommunen omkring 1. februar.

