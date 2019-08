Opslag med blodplettet kjole presser på for en ny samtykkelov

Kirstine Holst bruger den blodplettede kjole fra sin egen voldtægtssag til at råbe op om samtykke i andre sager.

Siden 19. juli har Kirstine Holst hver dag lagt billeder af sin blodplettede kjole på Twitter.

Kjolen stammer fra sommeren 2018, da Kirstine Holst fra Fredericia anmeldte en voldtægt i københavn.

Manden sigtet i sagen blev frikendt i februar, da anklageren ikke kunne bevise, at der var tale om tvang, vold, eller at Kristine Holst ikke var i stand til at sige fra.

Kirstine Holst har siden 19. juni lagt billeder af sin blodplettede kjole ud på twitter for at skabe opmærksomhed på samtykkelovgivningen. Foto: Line Sahl

Siden har Kirstine Holst kæmpet for at skabe opmærksomhed på lovgivningen på området. Senest med sit opslag på det sociale medie.

- Jeg ønsker at vise et billede, som er rigtig ubehageligt at se på, og som i virkelighed for mig er et maleri af en voldtægt. Jeg ønsker at få politikernes opmærksomhed på, at det er vigtigt, at vi gør noget på området, for voldtægt er en alvorlig forbrydelse, siger Kirstine Holst til TV SYD.

Indtil #dkpol ved lov og handling sikrer, at efterforskningen af #voldtægt kvalitetssikres, vil jeg hver dag vise det tøj og og den vold som #politidk og #anklager ikke undersøgte, selvom tøjet var sikret. Han sagde i retten, jeg var nøgen og ville selv #HumanRights pic.twitter.com/gm5zui5PBC — Kirstine Holst (@Kirstineholst) August 8, 2019

Som reglerne er i dag, skal anklageren bevise, at der er tale om tvang eller vold i sager om seksuelle overgreb. Her ser Kirstine Holst, at anklageren fremover skal bevise, at der ikke var samtykke.

- Jeg ser samtykkeloven som den ene del af en rigtig god løsning. Ved samtykke vil vold være en skærpelse. Det drejer sig ikke om volden, men om at alle har et ansvar for, at seksuelt samkvem foregår frivilligt, siger Kirstine Holst.

Spørger man SFs retsordfører, Karina Lorentzen Dehnhardt, er der behov for en ny lovgivning.

- Jeg tror, de fleste vil være enige i, at hvis der ikke er tale om frivillig sex, så er der tale om en voldtægt, men sådan ser virkeligheden bare ikke ud, når vi taler om den nuværende lovgivning, siger Karina Lorentzen Dehnhardt til TV SYD.

Kirstine Holst så udover ny lovgivning også, at politiet bruger flere ressourcer på voldtægtssager.

- Jeg ser gerne, at man laver en særlig enhed. En voldtægtsenhed, som har specialiseret og uddannet sig indenfor det her område, siger Kirstine Holst.

Kristine Holst lægger hver dag billeder ud af hendes blodplettede kjole. Foto: Line Sahl

I hendes opslag bruger Kirstine Holst populære hashtags som #dkpol og #politidk, som politikere og politi bruger på twitter. Dette gør hun, for at debatten skal fylde så meget som muligt blandt, det hun selv kalder , solstrålehistorier.

- Det kan godt være, at det bliver lidt irriterende det her, og det er sådan set også meningen. Hvis det kan få tingene til at ske hurtigere, så er jeg glad for det, siger Kirstine Holst.

Tilbage i juni udgav Regeringen sammen med Radikale Venstre, SF og Enhedslisten det, de kalder ”en politisk forståelse” med nogle af de områder, som de fire partier vil arbejde imod i den kommende regeringsperiode.

Her står blandt andet, at partierne vil tage initiativ til en ændring, så man får en samtykkebaseret lovgivning på området. Spørgsmålet er så, hvornår det sker?

- Nu er det sådan, at straffelovrådet skal komme med nye lovgivning på området, og det må man ikke forcere politisk, men jeg håber, det snart kommer, for det er en sikring for fremtidige ofre.

Kirstine Holst vil fortsat lægger billederne op hver dag, indtil lovgivningen bliver ændret.