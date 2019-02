Mild vinter: Optimismen spirer om kap med kornet

Tørken gjorde ondt på landbruget, men nu tyder alt på en god høst.

For mange landmænd var 2018 et rædsomt år. Rekordsommeren gjorde deres marker knastørre, og høsten blev særdeles skuffende. Og året før var det regnvejret, der ødelagde humøret og økonomien på landet.

Men vi har lige haft den tredjevarmeste januar, siden DMI begyndte at registrere vejret i 1874, og vi har den varmeste februar siden 1990. Den milde vinter giver forårsfornemmelser, også i LMO, som er landbrugets største rådgivningsvirksomhed.

Tørken i 2018 var hård ved landbruget.

Jeg har svært ved at skjule min begejstring. Lars-Ejler Hansen, afdelingschef for planterådgivningen i LMO.

- Jeg har aldrig før oplevet en februar så forårsagtig. Planterne spirer tre til fire uger tidligere end normalt, men ikke for kraftigt, så jeg har svært ved at skjule min begejstring, siger afdelingschef Lars-Ejler Hansen fra LMO, som primært har kunder i Trekantområdet og Østjylland.

Jens Skovgaard tror på en rigtig god sæson for landbruget. Foto: Hans Lausten, TV SYD

Siloen er tom

Han mærker også en større optimisme ude hos landmændene.

- Tørken var meget barsk, og nogle landbrug var ved at knække, men landmænd er heldigvis gode til at omstille sig. Vi ved ikke, hvordan det fortsætter, men de har fået en god start på 2019. Alt tyder på, at de får en fin høst, siger Lars-Ejler Hansen.

Den rekordvarme sommer ramte blandt andet ægproducent Jens Skovgaard fra Hedensted.

- Jeg dyrker korn til mine høns, men min silo er tom på grund af tørken, så nu skal jeg ud at købe en masse korn. Til gengæld har vi haft en mild vinter, og kornet står meget fint efter årstiden. Kornet er ikke i laden endnu, men det tegner godt, siger Jens Skovgaard.

Jens Skovgaards marker er ved at blive grønne. Foto: Hans Lausten

Nej tak til frost

Kun én ting kan ødelægge årets første høst, fortæller Lars-Ejler Hansen.

Det er ligesom en isbjørn, som kommer tidligt ud af sit vinterhi. Lars-Ejler Hansen, afdelingschef for planterådgivningen i LMO.

- Den værste trussel er, hvis vi får frost i marts. Efter de milde vintermåneder ”tror” planterne nemlig, at det er forår, så de åbner sig. Det er ligesom en isbjørn, som kommer tidligt ud af sit vinterhi. Hvis vi så får barfrost om natten og tøvejr om dagen, vil det være skidt for planterne, siger han.

