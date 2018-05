Ordblind mor til to bliver årets lærling

En 40-årig mor fra Jelling er Årets Lærling 2018 efter flere års hårdt slid for at få en uddannelse i hus.

Det var en glad Betina Vandel, der i dag blev hædret af Dansk Industri med prisen ”Årets Lærling i Trekantområdet 2018”.

- Det havde jeg slet ikke regnet med. Det er jo en kæmpe anerkendelse, at jeg får den her pris i konkurrence med nominerede fra mange forskellige fag, siger Betina Vandel fra Jelling til TV SYD efter prisoverrækkelsen.

Betina Vandel har gjort sin uddannelse som styrings- og reguleringsteknikker færdig i en alder af 40 år. Siden 2008 har hun arbejdet som ufaglært montør i virksomheden Tricon Electric i Kolding, men da hun fik tilbuddet om en læreplads slog hun til.

- På grund af min ordblindhed har jeg brugt utroligt mange timer på at læse. Ikke bare under skoleopholdene – men også imellem skoleopholdene – var jeg nødt til at læse for at kunne følge med.

Når Betina Vandel kom hjem fra arbejde, ventede familien: mand og to børn, som nu er otte og 13 år. Først når de familiære pligter var overstået, kunne hun sætte sig med bøgerne i de sene aftentimer.

- Det var hårdt, og jeg var tit ved at give op undervejs, men nu hvor det er overstået, har det helt klart været det hele værd, siger Betina Vandel til TV SYD.

Betina Vandel håber, at det faktum, at hun har kunnet gennemføre en uddannelse som styrings- og reguleringsteknikker trods sin ordblindhed, kan være til inspiration for andre med samme problem.

- Mine børn har i hvert fald set, at man kan nå det, man vil, hvis man arbejder hårdt for det, siger hun med et smil i stemmen.

Hamrende flot

I løbet af uddannelsen har Betina Vandel ikke kun fået opbakning hjemmefra. Hun har også fået støtte fra sine kolleger og sin læreplads, Tricon Electric.

- Det er hamrende flot, at hun har fået den pris, og det er et godt eksempel på, at hårdt arbejde betaler sig. Det er en cadeau til hende og til hele holdet af kolleger bag hende, siger fabriksdirektør Kenneth Lund, Tricon Electric i Kolding til TV SYD

Ifølge Kenneth Lund har Betina Vandel med denne uddannelse nærmest tegnet sig en jobgaranti.

- Når du har en elektrikeruddannelse, er du nærmest sikker på at kunne få et job, siger han.

Det var formanden for DI Trekantområdet, Helle F. Andersen, der sammen med Koldings borgmester, Jørn Pedersen overrakte Betina Vandel prisen i forbindelse med med DI Trekantområdets erhvervstræf i Vejle mandag eftermiddag.

- Tricon Electric skal have ros for at give Betina muligheden for at få den faglige uddannelse, hun står med i dag. Det er et rigtig godt eksempel for andre virksomheder. Det giver ikke mindst troen på, at det kan lade sig gøre at tage en faglig uddannelse - også selvom man er ordblind - og det giver troen på, at der blandt vore ufaglærte voksne medarbejdere findes rigtig mange, der vil have glæde af at tage en faglært uddannelse, siger Helle F. Andersen, direktør i Exxit 59 A/S i Vejle i en pressemeddelelse.