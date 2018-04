Otte års fængsel for groft hjemmerøveri

Sidste år blev en 93-årig kvinde udsat for et grovt hjemmerøveri med døden til følge. I dag er der faldet dom i sagen.

I en villa på Vibevej i Horsens sidste år den 19. maj, blev en 93-årig kvinde udsat for et groft hjemmerøveri. Kvinden døde en måned efter hændelsen formentligt af sine kvæstelser.

De to gerningsmænd var en 35-årig mand og en 53-årig mand, der begge er tiltalt for hjemmerøveri og grov vold med døden til følge. De var misbrugere og skulle bruge penge til stoffer.

I dag er der faldet dom i sagen. Begge gerningsmænd får otte år fængsel for at have begået et indbrud, der udviklede sig til et groft hjemmerøveri. Herudover er de dømt for at udøve vold med døden til følge.

Det har Retten i Horsens i dag afgjort.

Begge gerningsmænd er tidligere dømt. Den 53-årige mand var stadig under sin prøveperiode, da han begik røveriet.

Anklager Anna Holm Christensen er tilfreds med straffen.

- Det er tråd med tidligere sager, så straffen er passende, siger hun til TV SYD.

Den 35-årige har anket den del af dommen, der siger, at han skulle have udøvet vold med døden til følge. Han mener nemlig, at det den ældre gerningsmand, der har udøvet volden.

Den 53-årige mand er uenig. Han mener tværtimod, at det er den 35-årige, der har udøvet volden. Han har ønsket betænkningstid.

