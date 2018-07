Otte færdselsuheld måske på grund af vandmangel

Syd- og Sønderjyllands Politi kan på bare fire timer registrere otte færdselsuheld, og det skyldes måske varmen, fortæller politiet.

Siden klokken 14.46 er der sket otte færdselsuheld i Syd- og Sønderjyllands politikreds, og to af dem er alvorlige.

- Det er lidt i overkanten. Vi kan ikke sige, at det her skyldes varmen, men man ved, at folk, der er dehydreret, ikke tænker helt lige så hurtigt, fortæller Erik Lindholdt, der er vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi.

Klokken 16.59 skete der blandt andet et uheld i Augustenborg, hvor en udenlandsk varebil ikke overholdt sin vigepligt og kørte direkte ind i en motorcyklist. Vagthavende oplyser, at motorcyklisten er kommet alvorligt til skade.

Tidligere på dagen omkring klokken 14.46 kom en 20-årig kvinde til skade ved et uheld i Bolderslev. Hun kom formentligt kørende med høj fart og påkørte en lad på en traktor, og hele den ene side blev revet op.

- Kvinden er chokeret, men hun slap med lette knubs, og det er utrolig heldigt, fortæller vagthavende.

Syd- og Sønderjyllands Politi opfordrer bilister til at drikke nok i varmen.

- Tag en flaske vand med, hvis du skal ud at køre og så husk at tænde klimaænlægget, hvis der er sådan et i bilen, understreger Erik Lindholdt.