Otte fartglade bilister fik klip og en enkelt skal til ny køreprøve

Politiets fotovogne holder ikke varmefri.Det opdagede 62 travle bilister fredag ved Vejen.

Selvom politiet på forhånd havde advaret om, at de ville lave fartkontrol på Lunderskovvej ved Vejen, så blev 62 trafikanter blitzet fredag eftermiddag og aften.

1.222 biler passerede fotovognen, og ialt 62 kørte så meget for hurtigt, at de blev blitzet og kan vente en hilsen i deres E-Boks.

Læs også 22-årig kørte 201 km/t: Så stor er bøden

Otte havde så høj en hastighed, at de ud over en bøde får et klip i kørekortet og en enkelt bilist skal til en ny køreprøve, da han kørte 146 kilometer i timen på landevejsstrækningen, hvor fartgrænsen er 80 kilometer i timen.

- Vi kommer igen, lover Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.