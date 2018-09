Otte vilde skove at boltre sig i til glæde for dyr og mennesker

Stagsrode Skov ved Vejle og Gråsten Dyrehave er to af otte skove i Syd- og Sønderjylland, som netop er udpeget til at være vilde skove.

Sønder Stenderup Nørreskov syd for Kolding, Dyrehaven i Gråsten, Linnet Skov ved Gram er tre af otte skove, som skal være vildere end de er i dag. Det samme gælder fire andre skove i Syd- og Sønderjylland.

Der er ingen tvivl om, at dyre- og plantelivet vil blomstre i de uberørte skove. Inken Breum Larsen, skovrider, Naturstyrelsen, Trekantsområdet

I alt skal hele 949 hektar af de otte skove omdannes til urørt skov og anden biodiversitetsskov i løbet af de næste mange år.

Otte skove - eller knapt 1000 hektar syd- og sønderjyske skove - bliver vildere i fremtiden. Og det er til ubetinget glæde for dyre- og plantelivet, mener skovrider i Naturstyrelsen Trekantsområdet, Inken Breum Larsen.

- Det er meget spændende at se, hvad der vil ske med disse uberørte områder de næste mange mange år. Der er ingen tvivl om, at dyre-og plantelivet vil blomstre i de uberørte områder, siger Inken Breum Larsen til TV SYD.

Hele eller dele af disse skove skal stå som uberørt skov i Syd- og Sønderjylland Augustenborg Skov 15 hektar

D​​​​​raved Skov 35 hektar

Gråsten Dyrehave 85 hektar

Pamhule Skov 101 hektar

Søgård Skov 152 hektar

Lindet Skov 171 hektar

Sønder Stenderup Nørreskov 192​​​​​​ hektar

Staksrode Skov 198 hektar



I alt 949 hektar uberørt skov

Tilladt i urørt skov: Naturpleje for at gavne biodiversitet, herunder afgræsning med større dyr for at opnå en mere naturlig dynamik.

Friluftsliv for borgerne

Bekæmpelse af invasive arter

Fældning af træer der er til gene for trafikken, friluftslivet, fortidsminder eller udgør en sikkerhedsrisiko

Jagt og fiskeri Se mere

I nogle af skovene står dele af skovområderne allerede som uberørte, og har gjort det i mange år. Draved Skov i Sønderjylland er en af de ældste skove i Danmark, men nu bliver endnu mere af skoven omdannet til uberørt skov.

Vilde skove - også for mennesker

De vildere skove bliver ikke kun til glæde for mangfoldigheden i dyre- og plantelivet men også for mennesker, håber Inken Breum Larsen.

- Vi vil meget gerne fortsat have folk ind i skovene, hvor de kan dyrke deres friluftsliv. For nogen mennesker vil det helt sikkert være meget mere spændende at færdes i - for andre måske lidt af en rodebutik.

Forbudt i urørt skov: Skovdrift

Fjernelse af træer og dødt ved Se mere

Inden for de næste otte år skal skovdriften i de udpegede skov helt ophøre. Det betyder blandt andet, at døde og døende træer bliver liggende til gavn for en lang række dyr og planter, dræn af vandløb er ikke længere tilladt, og træproduktion ophører helt eller delvist i de forskellige skove.

Vi vil meget gerne fortsat have folk ind i skovene, hvor de kan dyrke deres friluftsliv. Inken Breum Larsen, skovrider, Naturstyrelsen, Trekantsområdet

- Først går vi i gang med at skabe lidt mere uensartethed i skovene, og vi fjerner træer, der ikke hører hjemme i Danmark som for eksempel nordamerikanske træer, men ellers er det meningen, at træer skal blive liggende, hvis de falder i en storm eller dør, siger Inken Breum Larsen.

I følge Naturstyrelsen er det den største indsats for biodiversiteten i de danske skove nogensinde.

Det er Naturpakken fra 2016, som nu mere end fordobler arealet af urørt og anden biodiversitetsskov på statens arealer til 22.800 hektar i alt.