AFFALDSINDSAMLING Over 150 indsamlinger i Syd- og Sønderjylland

Søndag er den officielle dag for årets affaldsindsamling. Se her, hvor du kan give en hånd med.

Hvis du holder fri-søndag og ikke har nogle planer, så er der rig mulighed for at komme ud i det gode vejr og samtidig gøre en god gerning med en pose i hånden og et par handsker på.

Danmarks Naturfredningsforening afholder hvert år en affaldsindsamlingsdag, og nu er dagen kommet for 2019. I TV SYD’s sendeområde er der arrangeret over 150 affaldsindsamlinger, og mange af dem er åben for alle interesserede og uden tilmelding.

Hvis du vil se, om der er en indsamling i nærheden af dig, kan du klikke her.

En af de syd- og sønderjyder, der er ude med affaldssækken i dag er Mogens Lundorff-Hansen. Han samler op på Kvongvej i Nørre Nebel sammen med fire andre. De første 100 meter af strækning, fik de næsten fyldt syv sække:

- Det har overrasket mig, hvor meget der var på det korte stykke, siger han til TV SYD under affaldsindsamlingen.

Men Mogens er bange for, at hans indsats slet ikke hjælper, fordi det vil se ligesådan ud, hvis ikke billisterne stopper med at smide affald ud i vejkanten. Derfor har Mogens en opfordring:

- Folk kunne godt have en pose i bilen, så de kan smide affaldet deri og tage det med hjem.

Læs også Det er forkert at smide affald, så hvorfor gør vi det?

25.000 børn i gang siden mandag

TV SYD har flere gange i løbet af ugen fortalt om affaldsindsamlingen, som skoler og institutioner allerede tog hul på i mandags. Siden ugen begyndte, har cirka 25.000 børn i Syd- og Sønderjylland været ude i naturen og samle affald ind.

- Det vigtigste er selvfølgelig, at vi får en masse mennesker ud, der får øjnene op for, at der ligger affald i naturen, og at man faktisk selv kan gøre en indsats for at fjerne det her affald, sagde Birgitte Marcussen, formand for Danmarks Naturfredningsforening i Sønderborg, til TV SYD mandag aften.