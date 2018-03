Over 700 forslag til ny nationalparkplan

Nationalparken har fået over 700 ideer til projekter i Vadehavet, og flere forslag er på vej. Alt fra øhop til fugletårne er på bordet.

Der er massiv folkelig interesse for Nationalpark Vadehavet. Hele 736 ideer til aktiviteter og projekter er der kommet til den nye plan, der skal vedtages for området.

- Vi havde ikke forestillet os, at der kom så mange ideer. Rigtigt mange ideer handler om muligheder for at opleve naturen, blandt andet om friluftsliv, stier og fugletårne. Borgerne vil også gerne vide, hvor de må gå, så vi samtidig beskytter naturen, siger Sara Lindholt, som er projektkonsulent i Nationalpark Vadehavet.

Ja tak til temaruter

Planen for området skal revideres hvert sjette år, og langt de fleste forslag er kommet ved en række borgermøder og workshops.

- Mange vil gerne have temaruter, der fortæller om kulturhistorien her, og at vi for eksempel passer på de gamle bygninger. Der er også en masse naturprojekter, blandt andet om afgræsning, og at fuglene får unger på vingerne, fortæller Sara Lindholt.

Borgerne er også optagede af forskning, undervisning og formidling. En del forslag handler desuden om at samarbejde på tværs af landegrænsen. For eksempel ved at indføre øhop mellem de danske og tyske øer.

Send din idé

Den nye plan skal gælde for perioden 2019 til 2025. Nationalpark Vadehavets bestyrelsen skal gennemgå de mange henvendelser.

Til og med søndag den 25. marts kan du sende forslag til npvplan@danmarksnationalparker.dk eller til nationalparkens sekretariat på Havnebyvej 30, 6792 Rømø.

