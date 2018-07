Overblik: Her kan du se teater i det fri

Hen over juli og august har syd- og sønderjyderne hele seks sommerspil at underholde sig med. Her er en oversigt.

Traditionen for sommerspil er rodfæstet i Syd- og Sønderjylland. De tre store har alle eksisteret i mere end 40 år og er større og stærkere end nogensinde. Palsgaard Sommerspil ved Juelsminde begyndte i 1972, Jels Vikingespil i 1977 og Varde Sommerspil året efter i 1978. Tilsammen samler de flere end 50.000 mennesker på tribunerne i løbet af sommeren. Alene i Varde kom flere end 30.000 til opsætningen af Kim Larsens "Midt om Natten". I år opfører Varde Sommerspil "Chaplin The Musical", og det er danmarkspremiere for opsætningen af netop den musical. Vikingespillene i Jels opfører "Ulvesommer", og i Juelsminde står "Hairspray" på plakaten ved Palsgaard Sommerspil. Læs også Sommerspil har underholdt over en million gennem 40 år Kolding Festspil opfører det store jubilæumsshow i slotsgården på Koldinghus i forbindelse med slot og bys 750 års jubilæum. Forestillingen har bysbarnet Stig Rossen i hovedrollen. Varde Sommerspil

Musicalen "Chaplin The Musical" fra den 28. juni – 13. juli Jels Vikingespil

"Ulvesommer" fra den 6. til den 22. juli. Tattoo ved Sønderborg Slot

Lørdag den 7. juli. Kolding Festspil:

Koldinghus - live fra 28. juli - 17. august. Palsgaard Sommerspil:

Musicalen”Hairspray” 26. juli – 5. august. Gram Slotsspil:

"Styrmand Carlsens Flammer" 11. - 18. august. I Bovlund syd for Agerskov opføres der kun sommerspil hvert andet år. Sidste år opsatte foreningen "My Fair Lady".