Overblik i sag om drabsmistænkt: Forsvundet i 13 måneder

13 måneder og 15 dage gik der, fra at en 61-årig kvinde blev fundet dræbt i sit hjem, til polititiet fandt den Ford Mondeo, som hendes forsvundne og drabsmistænkte mand formodes at have taget flugten i.

Lørdag 28. oktober 2017 kort før klokken 12 modtager Sydøstjyllands Politi en anmeldelse om et mistænkeligt dødsfald på Christiansøvej i Kolding.

Da politiet ankommer til parcelhuset på adressen finder man den 61-årige Aase Ovesen død. Der bliver indledt en efterforskning, og politiet kan hurtigt slå fast, at kvinden ikke er død af naturlige årsager.

Ægtemand efterlyses

Den døde kvindes mand, 63-årige Bent Ovesen, er ikke at finde. Politiet meddeler, at han ikke er set siden drabet. Bent Ovesen bliver på baggrund af efterforskningen efterlyst som mistænkt for drabet på sin hustru. Politiet formoder, at han er kørt væk i parrets gråbrune Ford Mondeo.

Fængslet in absentia

13. november 2017 bliver Bent Ovesen fængslet in absentia - altså uden at være til stede i retten. Formålet er at skabe et retsgrundlag for en international efterlysning, så politiet i andre lande kan anholde og udlevere ham.

Mange eftersøgninger

Sydøstjyllands Politi får hjælp fra forsvaret til at gennemføre flere eftersøgninger. De foregår både til lands og til vands i en lang række områder langs både den jyske øst- og vestkyst. Eftersøgningerne giver ikke noget resultat.

Dykkere leder i Kolding Fjord

24. februar 2018 genoptager politiet sammen med Søværnet en intensiv undersøgelse af Kolding Fjord og Lillebælt for at finde spor efter den 63-årige drabsmistænkte og hans bil. Tidligere har politiet søgt blandt andet i Kolding Havn, Skærbæk Havn, Ammoniakhavnen og Middelfart Gl. Havn. Heller ikke denne gang finder man noget.

Eftersøgning i Lillebælt

I marts 2018 forsøger politiet igen at finde Bent Ovesen og den gråbrune Ford Mondeo. Politi og dykkere leder efter bilen i Lillebælt. Men uden held.

Fundet ved en tilfældighed

Torsdag 13. december 2018 er dykkere en tur under vandoverfladen ved lystbådehavnen i Kolding. De tester nyt udstyr. På turen finder de en bil på bunden i havnen. Den gråbrune Ford Mondeo og den drabssigtede Bent Ovesen har på dette tidspunkt været væk i mere end et år. Dykkerne kontakter politiet, der allerede torsdag melder, at man håber at kunne kæde bilen sammen med en igangværende efterforskning.

Bil med lig hives op af havnen

Fredag morgen den 14. december 2018, da solen er stået op, begynder arbejdet med at trække bilen op af vandet. Da den fundne bil er bjærget på land, kan politiet hurtigt fastslå, at der er tale om den efterlyste gråbrune Ford Mondeo tilhørende Bent Ovesen. I bilen finder politiet et lig, som retsmedicinerne nu arbejder på at få identificeret.