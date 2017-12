Overhold de fem råd om fyrværkeri: En ødelagt hånd eller et smadret øje kan aldrig erstattes

Fyrværkeri er hvert nytår skyld i at børn og voksne kommer alvorligt til skade i ulykker med fyrværkeri - både lovligt og ulovligt. Men overholder du de fem fyrværkeriråd, er risikoen ved at fyre af langt mindre.

Du bør stadig bruge din sunde fornuft, følge brugsanvisnin

Læs også Et samlet beredskab opfordrer: Pas nu på

gen og holde dig ædru, når du skal fyre den af – også nytårsaften klokken 24.

Husk den, der tænder lunten, har ansvaret for, at andre ikke kommer til skade, sådan lyder opfordringen fra Syd- og Sønderjyllands Politis Kriminalpræventive Sekretariat.

- Har du haft fingre i ulovlige kanonslag og bomber, i kådhed holdt krudtet i hånden eller affyret det mod andre mennesker, beder du selv om, at det går galt, understreger specialkonsulent Christian Østergård fra sekretariatet i en pressemeddelelse.

​Tag ansvar

Kontakt straks politiet, hvis du har kender til, at nogen ligger inde med, sælger eller bruger ulovligt fyrværkeri, eller hvis du for eksempel finder en efterladt/smidt krysantemumbombe eller et kanonslag. Rør det ikke selv - kontakt politiet.