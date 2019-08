Overlæge: 112-problemer kan være livsfarlige

For femte gang på fire måneder har der torsdag været problemer med at ringe 112 i Region Syddanmark.

Når der er problemer med at komme igennem på 1-1-2 eller kommunikere internt på sygehusene, skaber det ikke bare frustrationer hos patienterne. På sygehusene er de nødt til at kalde ekstra personale ind for at være sikre på at kunne håndtere situationen, og patienternes sikkerhed er også i fare, hvis man spørger ledende overlæge på Akutafdelingen og Medicinske sygdomme på Kolding Sygehus, Poul Henning Madsen.

- Klart, at når patienterne ikke kan komme i kontakt med os på sygehuset, lægevagten eller i værste fald med 112, så kan det have betydning for patientsikkerheden. Det kan i værste fald betyde, at patienter med livstruende sygdomme kommer senere på sygehuset, end de ellers ville være kommet. Og det kan jo i sidste ende være livsfarligt, siger han til TV SYD.

Farligt for patienterne

Nu er det femte gang på fire måneder, at der har været fejl på TDC’s mobilnet, så der opstår problemer med at ringe til skadesvisitationen, sygehuse, psykiatrien samt 112 fra mobiltelefoner, der anvender TDC’s mobilnet.

- Jeg synes, det er rigtig mange gange. For det første fordi det giver usikkerhed for patienterne med, hvem de skal ringe til, og hvor de skal møde op henne. Hvad skal de gøre i livstruende situationer, det, tænker jeg, er meget alvorligt. Det giver også nogle interne problemer på sygehuset, fordi vi er nødt til at indkalde mere personale, siger Poul Henning Madsen, der mener, at situationen giver anledning til at gentænke den akutte måde, man kommunikerer med hinanden på - både patienterne ind til sygehuset og internt på sygehuset.

- Jeg vil gå så vidt at sige, at det her er alvorligt og potentielt farligt for patienterne, siger han.

Politiker: Ikke i orden

Heller ikke fra politisk hold er der tvivl om situationens alvor.

- Overhovedet ikke i orden, at vores patienters sikkerhed skal afhænge af, om TDC har styr på deres mobil netværk, siger Mette Bossen Linnet (V), formand for digitaliseringsudvalget i Region Syddanmark, til TV SYD.

Fredag mødes embedsmænd fra Region Syddanmark med TDC. Regionen vil her forlange en redegørelse fra TDC, der skal komme med et bud på, hvordan man forhindrer nedbrud i fremtiden.