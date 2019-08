Hærværk mod kommunale biler: Overmalet med spraymaling og forsøgt afbrændt

Ni af Jobcenter Aabenraas biler blev i nat overmalet med grå spraymaling. Politiet vil gerne i kontakt med to personer, der blev set køre fra gerningsstedet.

Artiklen er opdateret med interview med kontorchef Kristian Jørgensen fra Jobcenter Aabenraa samt nye oplysninger om antallet af beskadigede biler.

Ni biler fra Jobcenter Aabenraa blev først på natten - eller sent i aftes - udsat for hærværk.

Ukendte gerningsmænd oversprøjtede de kommunale personale-biler med grå spraymaling. Bilerne stod ved jobcentret på Kallemosen i Aabenraa.

- De personer, der har lavet hærværket, har blandt andet skrevet "HK" på bilerne med den grå spraymaling. Og de forsøgte også at sætte ild til en af bilerne, fortæller Henrik Sønderskov, vagtchef hos Syd- og Sønderjyllands Politi.

Nabo slog alarm

En beboer fra en ejendom i nærheden opdagede, at der var blevet sat ild til bilen, og han fik slukket flammerne og ringet til politiet.

- Han ringede omkring kl. 00.30, så vi formoder, at hærværket er sket lige omkring det tidspunkt. To mænd blev set køre fra stedet på et tohjulet køretøj i samme tidsrum. Dem vil vi selvfølgelig gerne i kontakt med, understreger Henrik Sønderskov.

- Kender ikke konsekvenser

Det er endnu uvist, hvor stort et økonomisk omfang skaderne på køretøjerne har. Det skal Jobcenter Aabenraa have undersøgt nærmere i dag, forklarer kontorchef Kristian Jørgensen fra jobcentret.

- Det er rigtig ærgerligt, at dét, som jeg formoder er drengestreger, er sket. Og formentlig uden at dem, der har gjort det, aner, hvilke konsekvenser det har for os, og hvilke konsekvenser det kan have for dem selv, siger han.

Kristian Jørgensen konstaterer, at kommunale biler i princippet er alle borgeres ejendom, og dermed går hærværket ud over alle i Aabenraa Kommune.