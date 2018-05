Overskæringer er igen til debat: I dag var ministeren i samråd

Troels Ravn (S) mener, at beslutningen om at lukke en række jernbaneoverskæringer bør laves om. Derfor havde han kaldt ministeren i samråd torsdag.

En række jernbaneoverskæringer mellem Tønder og Esbjerg skal efter alt at dømme lukkes, en af dem ligger ved Skærbæk.

Det kan blandt andet betyde, at landmænd ikke kan bruge overskæringer til at køre direkte ud på markerne, men at de i stedet skal en tur ud på hovedvejen. Bekymringerne fra lokale og landmænd går på, at det kan påvirke trafiksikkerheden.

Efter beslutningen lå fast valgte folketingsmedlem Troels Ravn (S) at kalde Transportminister Ole Birk Olesen (LA) i samråd.

- Ministeren var ikke særlig positiv. Han sagde, at hvis man skal se på en overskæring, så skal man også se på de andre. Jeg siger bare til ministeren, at jeg synes, at han skal bruge sin sunde fornuft og genoverveje den her beslutning at hensyn til lokalsamfundet i Skærbæk, siger Troels Ravn til TV SYD.

Folketinget har besluttet, at overskæringerne enten skulle opgraderes sikkerhedsmæssigt eller lukkes. Her Besluttede Banedanmark, at de skulle lukkes.

Bomme må være løsningen

Troels Ravn mener, at det strider mod alt fornuft, hvis lukningen bliver en realitet. Han mener, at en opgradering er løsningen.

- Jeg har bedt ministeren om at indkalde transportordføreren til at genoverveje beslutningen. Jeg har også bedt om at få et helt præcist regnestykke på, hvad et ville koste og opgradere overskæringerne. Der er allerede lys på overskæringen, og vi skal så have lavet en løsning med en bom. I forhold til de gener, der er vil en opgradering og en løsning med bomme være klart at foretrække, siger han.

Troels Ravn har tidligere sagt, tryk på linket herunder, at man kan ville kunne finansiere bommene med penge fra Den Grønne Forligskreds, hvis man beslutter sig for den løsning.

