Overskud på 24,5 millioner kroner i Broager Sparekasse

Broager Sparekasse har haft endnu et godt år med et 2017-resultat på 24,5 millioner kroner.

Resultatet i 2016 lød på kr. 20,1 millioner kroner og overgås i år med 4,4 millioner kroner, som er en fremgang på 22 procent før skat.

Forventningerne til året var et resultat før skat på 17 til 20 millioner kroner. For 2018 forventes der et resultat før skat på 18-21 millioner kroner.

Årsregnskabet afspejler også, at Broager Sparekasse har fået mange nye kunder.

- Vi er glade for, at der er flere og flere, som vælger os. Vi gør en dyd ud af at være synlige og aktive lokalt og samtidig have fokus på professionel rådgivning, siger Lars Christensen, adm. direktør i Broager Sparekasse, i en pressemeddelelse om regnskabet, der offentliggøres tirsdag.