Landmands marker står under vand - vil have Kongeåen udvidet

I mere end 10 år har han haft problemer med, at Kongeåen går over sine breder i de våde vintermåneder, og han er af den overbevisning, at det kun bliver værre og værre som tiden går. Han foreslår derfor, at man fra øverste politiske hold sørger for at udvide åen.

- Det svarer jo til, at når der kommer flere biler på en motorvej, så udvider man med et spor mere, og det er også det vi gerne vil have i åerne, at man udvider dem, så de øgede vandmængder kan være der i stedet for på vores marker, siger Johannes Lauridsen.