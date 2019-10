Oversvømmet tunnel er lukket på ubestemt tid

Vejle har de seneste par uger haft problemer med massive mængder vand, der kommer enten ovenfra eller nedefra. Store dele af midtbyen har bøvlet med regnvejr og oversvømmelser, mens tunnellen ved Gammelhavn har været oversvømmet på grund af et hul på en hovedvandledning mellem byens to vandtårne. I første omgang lød det, at tunnelen ville være spærret for trafik i tre-fire uger, men nu skriver Vejle Kommune i en pressemeddelelse, at der ikke er nogen tidshorisont på, hvornår tunnellen åbner igen.

Læs også Kan ikke finde hul på vandledning – vej åbner først om en måned

- Vi ved fortsat ikke, hvor længe reparationsarbejdet på Gammelhavn efter Trefors skade på vejen kommer til at vare, siger Erik Bjerre, vejingeniør i Vejle Kommune.

De store mængder vand spærrede i første omgang for at trafik, da vandstanden nåede over en meter, men asfalten i tunnelen blev så ødelagt, at der venter kommunen et større reparationsarbejde. Det var Trefors vandledning, der gik hul på.

Parkeringsplads og fortov er genåbnet

Da 1.900 kubikmeter vand stod op gennem asfalten mandag, blev en pendlerparkeringspladse ved tunnellen lukket af, da man ikke var sikker på asfaltets tilstand. Det betød, at over 100 biler ikke måtte forlade p-pladsen den eftermiddag.

Læs også Sprunget vandledning spærrede pendlere inde

Vejle Kommune har nu lagt midlertidig asfalt, så parkeringspladsen igen kan bruges, dog kun med adgang fra Gammelhavn.

Fortovet fra Gammelhavn og gennem tunnelen til Sjællandsgade også er åbent for gående.