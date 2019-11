Oversvømmet tunnel spærret i over en måned: Mandag starter vejarbejdet

I over en måned har vejen ved Gammelhavn i Vejle været spærret, men nu ser det endelig ud til, at der er lys for enden af tunnelen. Mandag morgen vil vejarbejdet begynde, så der snart vil kunne køre biler gennem tunnelen ved Gammelhavn igen, det skriver Vejle Amts Folkeblad.

Tunnelen har været spærret, fordi der i oktober gik hul på en hovedvandledning, der løb under asfalten. Den store mængde vand under asfalten oversvømmede tunnelen og ødelagde asfalten, så vejen blev ubrugelig.

Vejles Borgmester Jens Ejner Christensen (V) har den seneste tid holdt møder med alle de involverede parter, og han har fået lovning på, at arbejdet vil gå i gang mandag. Hvornår tunnelen er klar til biltrafik er endnu ikke helt sikkert.

