Overvældende interesse for billige flybilletter lagde hjemmeside ned

24 timers januarudsalg på indenrigsflybilletter blev spoleret, da flyselskabet Danish Air Transports hjemmeside gik i sort kort efter startskuddet. Flyselskabet DAT, der holder til i Vamdrup, afholder derfor nyt udsalg i nærmeste fremtid.

24 timers januarudsalg på indenrigsflybilletter blev spoleret, da flyselskabet Danish Air Transports (DAT) hjemmeside gik i sort kort efter startskuddet. DAT, der holder til i Vamdrup, afholder derfor nyt udsalg i nærmeste fremtid.

Læs også Billigere billetter skal lokke rejsende til at flyve indenrigs

Udsalget blev skudt i gang kl. 15.00 torsdag d. 11. januar, men kort efter var hjemmesiden ude af drift.

- Nedbruddet skete på et yderst uheldigt tidspunkt. Det beklager vi, og vi har besluttet at give vores kunder endnu en mulighed, for at købe flybilletter på udsalg i den nærmeste fremtid, siger Jesper Rungholm, direktør hos DAT i en pressemeddelelse.

Det nye udsalg bliver blandt andet annonceret på flyselskabets Facebook-side.